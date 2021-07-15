Киев, 15 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Украина получит очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, когда реформирует судебную систему. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович в интервью «Интерфакс-Украина».

Дарья Антонова ИА REGNUM Страна кредитов

"Очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента [Украины Владимира] Зеленского бороться с влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины», — сказал еврочиновник.

Шефчович напомнил, что в декабре 2020 года Украина получила транш в размере 600 млн евро.

«Когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель исполнительного директора представительства МВФ на Украине Владислав Рашкован сообщил, что Украина может получить кредит на сумму около $2,7 млрд как страна-член МВФ.