Железноводск, Ставропольский край, 15 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. На Ставрополье появится еще одна особая экономическая зона. Её создадут в городе-курорте Железноводске. Решение об этом уже принято руководством края, сообщил глава города Железноводска Евгений Моисеев.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Железноводск

«Заявка проходит заключительный этап формирования и в ближайшее время будет направлена в Министерство экономического развития РФ. Ответ планируется получить в 2022 году, в 2023 ОЭЗ начнет действовать», — цитирует Моисеева ТАСС.

Особая экономическая зона будет расположена на территории у подножия горы Развалка и возле Курортного озера. Здесь должны быть созданы 19 объектов санаторно-курортного назначения почти на 8 тыс. мест и шесть гостиниц на 750 мест. Инвестиции в эти проекты составят около 40 млрд рублей. При этом резидентам ОЗС будут предоставляться преференции и льготы.