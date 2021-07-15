Ижевск, 15 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 июля прививку от коронавируса сделали 255 696 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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Второй компонент препарата получили 168 777 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки прививку сделали 5424 человека, 1987 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в республике провели 1 321 633 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5172 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3567 исследований.

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