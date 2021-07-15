Вашингтон, 15 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Сумму в размере $5 млн для вовлечения молодёжи Армении «в продвижение демократических принципов и практик в обществе» намерено выделить Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом 15 июля сообщается в описании гранта, которое приводит RT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

В документе указывается, что на протяжении последних лет молодёжь республики достаточно активно принимала участие и в политической жизни страны.

При этом отмечается, что более всего это участие проявилось во время так называемой «бархатной революции» в Армении в 2018 году, в результате которой на тот момент оппозиционный политик Никол Пашинян стал премьер-министром республики (в данный момент исполняющий обязанности главы армянского правительства).

В то же время, уточняется, что на данный момент жители Армении могут участвовать в политических вопросах в стране, принимая участие в голосовании, публично высказывая критику власти или не повинуясь ей.

Как считают в USAID, в настоящее время в республике нужно информировать общественность о работе тех институтов, с помощью которых она могла бы выражать свои взгляды или недовольство.

Также добавляется, что инициатива американского агентства преследует своей целью вовлечение армянской молодежи «в коллективные действия, чтобы… влиять на государственную политику и привлекать правительство к ответственности».

«Цель мероприятия — вовлечь молодёжь (в возрасте от десяти до 29 лет) в продвижение демократических принципов и практик в армянском обществе посредством: первое — развития гражданских навыков и чувства гражданской ответственности у молодёжи в рамках системы формального образования; второе — создания возможностей для гражданского участия молодёжи через программы неформального образования; и третье — развития благоприятной среды для гражданского участия молодёжи», — говорится в описании гранта.

Помимо этого, в USAID пояснили, что такого рода деятельность будет способствовать прививанию у молодых людей и девушкам чувства ответственности, которое «необходимо гражданам в демократическом обществе», а также даст им возможность активно участвовать в гражданских инициативах, «направленных на поддержку демократических институтов» в Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что сотрудничество между Ереваном и Москвой является важным для преодоления нестабильной ситуации в регионе.