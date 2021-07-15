Москва, 15 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В бьюти-индустрии показатели вакцинации сотрудников сейчас составляют порядка 50%, что на самом деле достаточно высокий показатель, считает общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила сегодня, 15 июля. «Те, кто не выполняет показатели, в основном это те, кто столкнулись с большим количеством декретниц или неправильно указанной численности в данных. Дело в том, что данные о численности берутся за 2020 год и конечно же требуется их корректировка, потому что у многих уже численность изменилась», — отметила Литвиноова.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

По её словам, тенденция к сокращению людей есть, сейчас это носит точечный характер. «Мы обращаем внимание властей, чтобы исключить такое стимулирование рабочих мест, так как основная задача — это вакцинация. Я считаю, что такое решение, как продление сроков вакцинации, возможность корректировки численности персонала — это все поможет предпринимателям в процессе вакцинации, который был запущен», — пояснила Литвинова.

Она уточнила, что решение о вакцинации — это ответственное решение, и человек должен принять его сам.

«Мы считаем, что можно сдвинуть срок вакцинации до 1 августа — это было бы логично, так как если стоит задача вакцинировать сотрудников, а не наказывать предпринимателей, то те предприниматели, у которых есть мигранты и которые не успели их привить, смогли бы это сделать. Более того, было бы здорово если бы лидеры тех стран откуда приезжают мигранты могли бы помочь, рассказав о вакцинации», — добавила уполномоченный.