Ижевск, 15 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15 июля провели 1 321 633 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) IAEA Imagebank Тест на коронавирус.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 5172 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3567 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 553 человек.

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