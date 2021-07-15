Афины , , 12:18 — REGNUM Платформа для записи на вакцинации против коронавируса открылась для возрастной группы 15−17 лет в Греции 15 июля, сообщает AMNA.

Страх прививки Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Запись стала доступна после того, как Национальный комитет по вакцинации одобрил вакцинацию этих возрастов против коронавируса с использованием препарата производства Pfizer.

Запись может осуществить родитель или опекун подростка. При посещении прививочного центра несовершеннолетние должны находиться в сопровождении родителя или опекуна.

Кампания по пропаганде вакцинации в Греции в настоящее время ориентирована на более молодые возрастные группы и граждан старше 50 лет. В течение прошлой недели показатель полной вакцинации людей старше 60 лет превысил 70-процентную отметку, при этом 71,5% лиц из этой группы уже привиты полностью. Коэффициент вакцинации в возрастной группе 25−29 лет составил 37%, а в возрастной группе 18−24 года — 24%.

В целом с начала кампании вакцинации в Греции было введено 9,5 миллиона доз вакцины, при этом 5,5 миллиона человек получили по крайней мере одну дозу вакцины и 4,5 миллиона полностью вакцинированы.