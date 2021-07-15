Москва, 15 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») скептически относится к идее основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга платить деньги пользователям своей соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Вряд ли он преследует цель повысить популярность Facebook. Скорее, речь идет о поддержке «линии партии», то есть, о манипуляции общественным мнением. Потому что продвигать ресурс, платя авторам, не то чтобы в мире особо получается», — рассуждает Горелкин в ТГ-канале.

В России имеют место две серьезные попытки поднять большие социальные сети на выплатах блогерам — это «Дзен» от Яндекса и «Пульс» от Mail.ru, отметил парламентарий.

«Результаты амбивалентные. В итоге получаются относительно заметные платформы с одним большим НО: они едут только пока их толкают. Этими самыми выплатами. При этом самыми популярными у пользователей и эффективными с точки зрения рекламы остаются бесплатные соцсети. Да и контент, если объективно, там тоже самый интересный», — констатировал Горелкин.

В этой связи он поддерживает руководство Телеграма, которое, на взгляд депутата, правильно делает, что не спешит платить авторам каналов — многие пытались, ни у кого толком не взлетело.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, основатель соцсети Цукерберг анонсировал выплаты блогерам за создание контента в Facebook и Instagram, компания выделила 1 млрд долларов, чтобы конкурировать с TikTok, пишет CNBC.

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