Омск, 15 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 336 носителей SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM 15 июля в оперативном штабе региона.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

За всё время COVID-19 диагностировали у 55 412 жителей Омской области. Выздоровели 43 046 человек, в том числе 85 — за сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции стали пятеро омичей. За весь период пандемии в регионе скончались 1583 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Омской области было подтверждено 334 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 82 человека, скончались семь пациентов с коронавирусом.