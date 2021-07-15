Москва, 15 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. На сайте CrowdRepublic продлили сроки краудфандинговой кампании по выпуску кулинарной книги «Dungeons & Dragons. Пир героев. Официальная поваренная книга» до 2 августа 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 июля в пресс-службе издательства Hobby World.

Пресс-служба Hobby World «Dungeons & Dragons. Пир героев. Официальная поваренная книга»

В книгу войдут более 80 уникальных рецептов из фэнтези-вселенной Dungeons & Dragons. В «Пире героев» фанаты франшизы найдут множество знакомых блюд: жаркого странника, индейку по-хоммлетски, луковый суп из замка «Эмбер», бисквиты из таверны «Зияющий портал», эльфийское блюдо квит-па, коктейль «Свежеватель разума» и многое другого.

Добавим, что авторами сборника выступила профессиональная команда экспертов по Dungeons & Dragons и другим настольным ролевым играм: Майкл Витвер, ДжонПитерсон и Кайл Ньюмен. Последним известным и признанным их трудом стала Dungeons & Dragons: Art & Arcana, которая была номинирована на престижную премию Хьюго.