Ижевск, 15 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Койко-место с ИВЛ

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Скончались мужчины в возрасте 57, 65, 66 и 69 лет, а также 83-летняя женщина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 553 человек.

Данные регионального штаба по-прежнему вдвое отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 15 июля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 1111 человек, из которых пятеро жителей республики умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 июля в регионе выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 140 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 684 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4322 человека. За минувшие сутки число активных носителей вируса вновь выросло почти на 100 человек.

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