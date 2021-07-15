Москва, 15 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. По итогам января — мая 2021 года на авторынке России было реализовано 4,6 тыс. новых автобусов — на 1,5% меньше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Самыми продаваемыми в России новыми автобусами за отчетный период стали машины «ПАЗ». За первые пять месяцев текущего года было продано 2652 автобуса марки «ПАЗ», что на 10% больше, чем за тот же период 2020 года. При этом доля компании на российском авторынке новых автобусов достигла 58%.

Вторую строчку рейтинга заняли автобусы «ЛИАЗ», чьи продажи снизились за январь — май на 9%, до 714 единиц. Замыкают тройку лидеров автобусы «НЕФАЗ». В России за первые пять месяцев 2021 года было реализовано 516 экземпляром автобусов Нефтекамского автозавода, что на 14% больше по сравнению с 2020 годом.

Далее следуют автобусы: «МАЗ» (229 шт.; — 14%) и Yutong (95 шт.; — 28%).

Напомним, за первые пять месяцев 2021 года реализация грузовиков в России выросла на 38% в годовом сравнении. При этом продажи машин сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) увеличились на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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