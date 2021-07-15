Казань, 15 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 51 носителя коронавируса. Накануне заболели 47 человек. С начала пандемии по состоянию на 15 июля подтверждено 23 098 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 20 662 ковид-пациента, скончались за всё время 572 носителя вируса. За минувший день выписался по выздоровлению 41 человек, количество летальных исходов возросло на пять случаев.

Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 18 жителям, 33 человека лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 18 носителей вируса, 12 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала прививочной кампании по данным на 14 июля вакцинацию антиковидными препаратами прошли 688 281 человек.

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