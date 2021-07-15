Канберра, 15 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Размер экстренных выплат жителям Австралии, проживающих в затронутых локдаунами районах, будет увеличен, а процесс их получения — упрощен. Об этом 15 июля в ходе пресс-конференции пообещал премьер-министр Скотт Моррисон, передает новостной портал news.com.au.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

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В целях сокращения время ожидания выплаты теперь будут производиться в начале каждой недели, а граждане будут получать их «в основном с задержкой», то есть за первую семидневную неделю локдауна денежные средства можно будет получить на восьмой день.

Моррисон также отметил, что теперь для получения выплат гражданам не нужно предоставлять справки о том, что на их банковских счетах находится менее 10 000 австралийских долларов ($ 7 400).

«Мы не хотим этих локдаунов, и мы предпочли, чтобы их вообще не было», — заверил общественность Моррисон.

На получение выплат от федерального правительства Австралии смогут рассчитывать как отдельные граждане, так и пострадавшие из-за локдауна компании.