Москва, 15 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В российских муниципальных учреждениях культуры возникла острая нехватка кадров, сообщила пресс-служба Минкультуры по итогам коллегии Счетной палаты.

Audit.gov.ru Здание Счетной палаты

«Анализ выявил острую нехватку специалистов в муниципалитетах. Одна из причин — низкий уровень оплаты труда», — говорится в сообщении.

В Счётной палате отметили, что муниципальные учреждения не выполнили требования указа президента России от 2012 года довести среднюю зарплату работников культуры до средней по региону.

Счётная палата призвала министерство принять кардинальные решения для того, чтобы эту ситуацию исправить.

Как сообщало ИА REGNUM, объём заключённых в 2020 году контрактов в рамках реализации национальных проектов России превысил 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в отчёте Счетной палаты РФ «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2020 год».

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