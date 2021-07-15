Липецк, 15 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Липецкой области 15 июля подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Всего на территории региона было выявлено 35 тыс. 860 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 31 тыс. 420 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 180 — за последние сутки.