Ермолино, Калужская область, 15 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В городе Ермолино Боровского района 5 июля из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала девочка 1,5 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Открытое окно

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Ребенок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, условий жизни и воспитания несовершеннолетнего.

После проверки данному факту следственными органами будет принято процессуальное решение.