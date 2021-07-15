Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Группа умеренных демократов призвала создать в США специальную комиссию по выяснению того, откуда пошла пандемия коронавирусной инфекции, сообщает New York Post.

По мнению представителей центристской Коалиции синей собаки (Blue Dog Coalition), в основу этого формирования должна лечь модель комиссии по расследованию обстоятельств теракта 11 сентября 2001 года. В письме, направленном спикеру Нэнси Пелоси, законодатели, включая лидера большинства в палате представителей Стени Хойера и лидера большинства в сенате Чака Шумера, подчеркнули, что такая комиссия может сыграть ключевую роль в формировании в стране в большей готовности к предотвращению и преодолению будущих пандемий.

«Мы пишем вам, чтобы выразить нашу решительную поддержку принятия закона о создании национальной комиссии по пандемии COVID-19 по образцу закона 2002 года о создании Национальной комиссии по террористическим атакам на Соединенные Штаты, также известной как Комиссия 9−11», — написали они.

По словам умеренных демократов, комиссия по COVID будет состоять из 10 уважаемых людей, пять из которых будут назначены демократами, а пять — республиканцами, которым будет помогать персонал профильных экспертов, не имеющих партийной принадлежности.