Вашингтон, 15 июля 2021, 12:04 — REGNUM Группа умеренных демократов призвала создать в США специальную комиссию по выяснению того, откуда пошла пандемия коронавирусной инфекции, сообщает New York Post.
По мнению представителей центристской Коалиции синей собаки (Blue Dog Coalition), в основу этого формирования должна лечь модель комиссии по расследованию обстоятельств теракта 11 сентября 2001 года. В письме, направленном спикеру Нэнси Пелоси, законодатели, включая лидера большинства в палате представителей Стени Хойера и лидера большинства в сенате Чака Шумера, подчеркнули, что такая комиссия может сыграть ключевую роль в формировании в стране в большей готовности к предотвращению и преодолению будущих пандемий.
По словам умеренных демократов, комиссия по COVID будет состоять из 10 уважаемых людей, пять из которых будут назначены демократами, а пять — республиканцами, которым будет помогать персонал профильных экспертов, не имеющих партийной принадлежности.