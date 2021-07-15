Самара, 15 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Автомобиль Nissan Qashqai сгорел в Самарской области. Об этом 15 июля сообщили очевидцы в группе «_samara63» в социальной сети.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

По их словам, инцидент произошел утром 15 июля в Красноярском районе в поселке Волжский (Царевщина) около рынка. Видео они разместили в социальных сетях. Прибывшие на место огнеборцы быстро справились с огнем.

Сообщается, что к счастью никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на трассе полностью сгорела фура.