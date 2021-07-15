Афины , 15 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Греция и Эстония подписали 14 июля Меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества в области цифровой трансформации и обмена передовым опытом, сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

Меморандум о взаимопонимании подписали министр электронного управления и государственного управления Греции Кирьякос Пьерракакис и министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутт.

Встреча проходила в цифровом формате.