Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным требование АО «Петербургская сбытовая компания» по банкротному иску к ООО «Ломоносовский авторемонтный завод НТ». В отношении должника ввели первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение сроком до 10 ноября 2021 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Основанием для обращения в суд истец указал задолженность по договору энергоснабжения — 426 895,45 рубля долга и 181 тыс. рублей неустойки.

Временным управляющим завода утвержден Игорь Хремин — член Союза арбитражных управляющих «МЦПУ».

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик был создан в сентябре 2000 года, прописан в деревне Пеники Ломоносовского района Ленобласти. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Александр Бегоутов. Собственником предприятия числится обанкроченная компания «Плодоягодное», но есть также отметка о недостоверности этих сведений.

Напомним, иск слушался с января 2021 года.