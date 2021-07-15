Тюмень, 15 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 243 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 июля коронавирусом заразились 42 289 человек, выздоровели 39 930 человек, скончались 815 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).