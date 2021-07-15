Иркутск, 15 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3283 человек, причём 33 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на 15 июля 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 79 461 человек (+389 за минувшие сутки). Госпитализированы 5834 (+43 за минувшие сутки). Выздоровели 71 359 пациентов (+121 за минувшие сутки).

Ещё 334 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+4 за минувшие сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 27 человек