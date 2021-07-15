Варшава, , 12:01 — REGNUM Министр юстиции Республики Польша Збигнев Зёбро во время пресс-конференции заявил, что руководство республики признаёт верховенство национального польского права над нормами и законами Евросоюза, передаёт Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопреки европейским энтузиастам и сторонникам создания федерального государства Европейского союза, наше правительство стоит на такой позиции, которую представил польский Конституционный суд. А именно на той, что наша национальная конституция и законодательство превалирует над европейским правом, а не наоборот, как хотели бы юристы, связанные с органами ЕС и Европейским судом», — заявил министр, комментируя решение Конституционного суда Польши о незаконном характере решения суда ЕС, который постановил, что правила назначения судей в Польше не соответствуют демократическим нормам.

В постановлении Конституционного суда Польши указано, что ни законодательство ЕС, ни правовые нормы Польши не позволяют вмешиваться суду ЕС в судебную систему стран-членов. В том числе в порядок назначения судей в Польше.