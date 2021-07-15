Екатеринбург, 15 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области обсудят, поддержать ли ходатайства о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Ирбиту, Первоуральску и Серову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе органа власти.

ИА REGNUM Открытие уличной росписи «Город трудовой доблести»

Рабочая группа в составе Заксобрания предложила поддержать заявки уральских городов. «Мы продолжаем изучать историю военного периода и открывать все новые удивительные факты о трудовом и боевом подвиге наших земляков», — заявила председатель законодательного органа Людмила Бабушкина.

Бабушкина выразила уверенность в том, что остальные депутаты выскажутся за поддержку ходатайств. Вопрос решат на ближайшем заседании Законодательного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области звание «Город трудовой доблести» присвоили Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.

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