Оттава, , 12:40 — REGNUM Попытки Сената принять законопроект, предложенный правительством Канады, о запрете репаративной терапии в июле провалились, в результате чего законопроект может не быть принятым, если на осень будут назначены федеральные выборы. Об этом 15 июля написала The Toronto Star.

Флаг Канады

Представитель правительства в Сенате Марк Голд заявил в ходе пресс-конференции 15 июля, что «к сожалению… некоторые члены Сената не намерены прийти к соглашению» по законопроекту правительства, представленному ранее в этом месяце.

Сейчас Сенат находится на летних каникулах, а правительство Канады ранее заявляло, что столь важный законопроект должен быть принят до конца июля.

Отметим, что речь идет о законопроект C-6, который предусматривает запрет на широко критикуемую практику репаративной терапии, направленной на принудительное изменение сексуальной ориентации на гетеросексуальную.

В случае принятия законопроекта принудительная смена сексуальной ориентации взрослых граждан, а также несовершеннолетних будет криминализована.