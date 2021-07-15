Орел, 15 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Более 350 литров спиртосодержащей жидкости изъято сотрудниками полиции в Орловской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», сообщили 15 июля в пресс-службе УМВД по региону.

24.мвд.рф Конфискованный алкоголь

В течение десяти дней в рамках операции «Алкоголь» полицейские провели 248 проверок, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Из незаконного оборота изъято 354 литра спиртосодержащей жидкости, в том числе 101 литр водки без акцизных марок РФ, 11 литров вина, 14 литров шампанского, три литра настоек, шесть литров коньячной продукции.

По результатам операции возбуждено два уголовных дела — трое местных жителей подозреваются в незаконном производстве алкогольной продукции и её продаже. У них полиция изъяла порядка 160 литров спиртосодержащей жидкости, не соответствующей требованиям ГОСТ, общей стоимостью свыше 200 тысяч рублей, а также партию этилового спирта, предназначенного для дальнейшей реализации.