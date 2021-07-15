Вашингтон, 15 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Корра, главная героиня сериала «Аватар: Легенда о Корре», может стать одним из персонажей игры Nickelodeon All-Star Brawl. Об этом сообщило издание Kotaku.

Цитата из м/с «Губка Боб Квадратные Штаны» Спанч Боб и Патрик

Геймеры обнаружили силуэт Корры на официальной обложке игры. Помимо неё, в проекте также могут появиться Рен, Стимпи, Котопёс и Аватар Аанг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Nickelodeon All-Star Brawl — это игра в жанре файтинга, релиз которой ожидается осенью 2021 года. Персонажами проекта стали наиболее популярные герои мультсериалов с канала Nickelodeon.