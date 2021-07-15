Архангельск, 15 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. На Соловках начали строить новую участковую больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Dvinanews.ru Начало строительства больницы на Соловках

«Уже завершено ограждение стройплощадки, закончено устройство временного дорожного покрытия для проезда спецтехники, выполнена разработка котлована, а также полный комплекс работ по подпорной стенке, — сообщил глава минстроя Владимир Полежаев. — Кроме того, выполнен монтаж канализационных и дренажных колодцев, а также доставлены материалы для возведения фундамента и стен больницы».

В новом здании разместятся стационар на десять коек, поликлиника, палата интенсивной терапии, пищеблок и хозяйственные помещения.

В настоящее время больница на Соловках расположена в здании, построенном в 1930-х годах прошлого столетия.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство здания Соловецкой больницы выделено 550 млн рублей. Сдать объект планируют через два года.