Ижевск, 15 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 15 июля выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 140 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 684 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 17 детей в возрасте до 14 лет и 20 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 43 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 32 809 человек. 553 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано четыре летальных случая, за минувшие сутки скончались пятеро жителей региона.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4322 человека. За минувшие сутки число активных носителей вируса вновь выросло почти на 100 человек. Из этого числа 3446 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 709 человек — в состоянии средней степени тяжести, 167 — в тяжелом состоянии. За минувший день число больных в тяжелом состоянии выросло больше чем на 20 человек

Как сообщало ИА REGNUM, Расхождение в информации о количестве умерших от COVID-19 жителей Удмуртии между данными регионального оперативного штаба и федерального ведомства связано с изменением подхода к формированию статистики, говорила ранее вице-премьер Эльвира Пинчук. По ее словам, до декабря 2020 года учитывались только пациенты, которые имели подтвержденное ПЦР-тестом заражение коронавирусом. В этом году по рекомендации федерального Минздрава подход к статистическим данным был изменен, теперь учитываются не только умершие пациенты с подтвержденным тестом заражением, но и в тех случаях, где клиническая картина заболевания соответствует ковиду.

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