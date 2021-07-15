Вашингтон, 15 июля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Компания принца Гарри и Меган Маркл Archewell Productions снимет анимационный сериал для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Меган Маркл

По данным издания, проект называется Pearl («Жемчужина»). Основные события мультсериала происходят с 12-летней девочкой, которая изучает истории влиятельных женщин и вдохновляется ими.

Добавим, что для Archewell Productions это уже вторая совместная работа с Netflix. Ранее компании подписали контракт о выпуске документального сериала под названием Heart of Invictus.