Киев, 15 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. К началу отопительного сезона Украина должна накопить в хранилищах не менее 17 млрд куб. метров газа. Об этом сообщила 15 июля пресс-служба министерства энергетики страны.

СГК Отопительный сезон

Вопрос подготовки к отопительному сезону обсуждался во время совещания с участием министра энергетики Германа Галущенко и главы «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Согласно плану подготовки к отопительному сезону, к 15 октября 2021 года в украинских хранилищах должно находиться не менее 17 млрд кубометров газа.

Как сообщается, Витренко заверил присутствующих, что Украина имеет достаточно газа и продолжает наращивать его запасы.

Напомним, ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук заявила, что Украина должна потребовать «компенсации» убытков, полученных вследствие запуска газопровода «Турецкий поток».