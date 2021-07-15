Нижнекамск, Татарстан, 15 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В городе Нижнекамске погиб промышленный альпинист, который сорвался с трубы котельной, сообщает СУ СКР по РТ. По данному факту организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алексей Задонский Промышленный туризм

Несчастный случай произошел вечером 14 июля на территории цеха одного из городских предприятий. Предварительно, 31-летний промышленный альпинист красил трубу котельной. По неустановленным причинам, мужчина сорвался вниз с высоты в 70 метров. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. При осмотре погибшего выяснилось, что необходимые средства защиты на нем были.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля было обнаружено тело мужчины, работавшего на высоте, возле башни «Федерация» в «Москва-Сити».

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