Сеул, 15 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В первой половине 2021 года в Южной Корее зафиксировали рост объёмов производства и экспорта автомобилей, несмотря на на нехватку полупроводников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, с января по июнь текущего года объём производства автомобилей в стране увеличился на 11,5%, до 1,81 млн единиц, экспорт — на 27,9%, до 1,04 млн единиц. В стоимостном выражении экспорт автомобилей из страны составил $23,61 млрд, что на 49,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако спрос на автомобили внутри страны, напротив сократился. В первой половине 2021 года на внутреннем рынке Южной Кореи было продано 910 904 автомобиля, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, продажи экологически чистых автомобилей на рынке Южной Кореи выросли на 68,9%, до 157 567 единиц, а экспорт «зелёных» авто — на 37,1%, до 172 921 единицы.

Экспорт автозапчастей увеличился на 43,6%, до $11,61 млрд.