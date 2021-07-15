Оттава, , 12:08 — REGNUM Фигура лидера Зеленой партии Канады Аннами Пол была в центре внимания закрытого заседания вечером 14 июля, на котором высшие партийные чиновники обсуждали статус ее членства в партии. Об этом 15 июля написала газета The Toronto Star, ссылаясь на информацию от своих двух источников.

Флаг Канады Alex Indigo

Один из источников, который не присутствовал на встрече и дал комментарии изданию на условиях анонимности, заявил, что партия начала проверку членства Пол во время закрытой встречи и что сама лидер не была на нее приглашена. Пока неясно, как пересмотр членства Пол повлияет на ее статус главы партии, но этот шаг, подчеркивают журналисты, знаменует ошеломляющую эскалацию внутрипартийной борьбы, сотрясавшую Зеленую партию Канады в течение нескольких месяцев.

Пресс-секретарь партии Рози Эмери подтвердила, что заседание федерального совета состоялось 14 июля и отказалась от дальнейших комментариев.

Очередное заседание совета с целью вынесения вотума недоверия Пол состоится 20 июля.