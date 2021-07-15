Белгород, 15 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур воздуха объявлено 15 июля в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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По прогнозам синоптиков, в 21 муниципалитете установился четвертый класс пожарной опасности. Самый высокий — пятый класс — отмечен в Губкинском городском округе.

«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим, в связи с этим действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ», — напомнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за жары в некоторых муниципалитетах ограничивают подачу воды населению. Так, мэр Старого Оскола попросил жителей воздержаться от поливов газонов и наполнения бассейнов.