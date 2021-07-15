Москва, 15 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Контрабандный вывоз 80 тысяч тонн нефти из России на Украину, на якобы направлявшемся в Италию танкере, выявила Федеральная таможенная служба России (ФТС). Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ФТС.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что в ходе проверки выяснилось, что капитан танкера «ALTAI», погрузив в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти, указал пунктом назначения следования судна итальянский порт Аугуста, однако после фактически направился в украинский порт Южный близ Одессы, где осуществил выгрузку нефти.

Также отмечается, что это было сделано в нарушение запрета на вывоз из России на территорию Украины сырой нефти.

«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», — также указывается в сообщении.

Помимо этого, добавляется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля стало известно, что житель Екатеринбурга пытался незаконно вывезти за пределы России 340 кубометров пиломатериалов хвойных пород деревьев, но груз был задержан Челябинской таможней.