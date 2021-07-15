Нью-Джерси, США, 15 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Бывший глава Sledgehammer Games Глен Скофилд считает, что «люди не ценят, сколько работы уходит на игры серии Call of Duty». Об этом сообщило издание VGC.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

По словам Скофилда, геймеры относятся к Call of Duty как к конвейеру, который раз за разом выпускает одну и ту же игру с несколькими небольшими изменениями. «Приходится работать с экспертами — я изучал Вторую мировую войну три года. Я работал с историками. Я провел восемь дней в фургоне в Европе, посещая все места, которые должны были быть в игре. Стрелял из разного старого оружия. Все эти вещи вы должны делать, когда работаете над игрой Call of Duty», — рассказывает разработчик.

Напомним, что Call of Duty — это серия экшен-игр, посвящённых различным военным конфликтам. Она состоит из почти 30 проектов.