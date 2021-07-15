Оттава, , 11:54 — REGNUM Правительство Канады «решительно осуждает Иран за его запугивание и иностранное вмешательство» после того, как власти США обвинили четырех иранцев в предполагаемом заговоре с целью заманить на территорию Ирана пять человек, трое из которых проживают в Канаде. Об этом 15 июля сообщил телерадиовещатель CBC.

«Журналисты и работники средств массовой информации являются важной составляющей любого справедливого, сильного и динамичного общества и должны иметь право выполнять свою работу без чувства страха. Любое насилие и запугивание в отношении журналистов совершенно неприемлемо и должно быть осуждено», — говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Канады, направленного в редакцию CBC.

Ранее власти США обвинили четырех иранцев в предполагаемом заговоре с целью похищения людей. По данным американских властей, все четверо обвиняемых скрываются от правосудия и предположительно находятся в Иране.

Как отмечают канадские журналисты, личности и профессиональная принадлежность троих граждан Канады не были раскрыты американскими правоохранителями.