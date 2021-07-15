Москва, 15 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Власти Словении ждут российских туристов, но пока из-за эпидобстановки говорить об открытии границ рано. Об этом 15 июля заявил посол республики в РФ Бранко Раковец.

Andrej Jakobčič Флаг Словении

«Из-за пандемии на сегодняшний момент мы не можем говорить об открытии границ», — сказал посол в интервью РИА Новости, подчеркнув, что туристы из России «были и будут желанными, дорогими гостями в Словении».

Он уточнил, что процесс снятия ограничений сложный и долгосрочный, в будущем в Словении удастся победить пандемию, и «всё нормализуется».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Европейскому союзу нужно приготовиться к четвертой волне коронавирусной инфекции, чтобы предотвратить её.

По словам главы словенского правительства, несмотря на то, что власти ЕС видят постепенное возобновление общественной жизни, они фокусируются на подготовке к потенциальной четвертой волне, так как не хотят, чтобы она принесла с собой проблемы, которые были в 2020 году.