Магадан, 15 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки в Магаданскую область полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проверили состояние гидротехнических сооружений рыбного порта, сообщили 15 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В порту

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Рыбный терминал порта состоит из трёх причалов и пирса. Один причал передан в долгосрочную аренду (причал «Реф-2»), остальные находятся в эксплуатации ФГУП «Нацрыбресурс».

Гидротехнические сооружения признаны годными к эксплуатации с ограничениями из-за высокого износа. Для развития рыбопромышленной отрасли Колымы необходимо провести ремонт и реконструкцию порта, развить инфраструктуру причалов и прилегающей территории, обеспечить комплексное обслуживание судов рыбопромыслового, транспортного и пассажирского флота. Всё это входит в госпрограмму РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

По словам губернатора Сергея Носова, техническое состояние гидротехнических сооружений, рыбного терминала Магаданского морского порта за последние 30 лет, в том числе в результате бесхозяйственной деятельности, пришло в полный упадок. Необходим полный капитальный ремонт причала и пирса.

«Есть поручение председателя правительства РФ передать эти портовые сооружения от «Нацрыбресурса» в собственность Магаданской области, чтобы привести в порядок и использовать порт во благо развития экономики рыбной промышленности и развивать экономику. Ответственные исполнители его затягивают. А порт должен находиться в руках хозяина, или он так и будет в неухоженном состоянии», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля полпред президента в ДФО Юрий Трутнев побывал на пирсе морского рыбного порта, где началась утилизация ржавых и затопленных судов, захламляющих побережье.