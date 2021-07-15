Чебоксары, 15 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Чувашии в Новочебоксарске, где произошёл крупный пожар в многоквартирном доме и эвакуированы более 200 жильцов, введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам оперативного совещания.

61.mchs.gov.ru Пожар

Совещание прошло под председательством руководителя Чувашии Олега Николаева. Он поручил в первую очередь оказать помощь людям и ускорить работы по ликвидации последствий пожара.

Распоряжением администрации Новочебоксарска на территории города введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Напомним, что возгорание произошло в городе-спутнике вечером 14 июля в доме № 14 по улице Советская. Информация поступила спасателям в 17:47, пожар ликвидировали в 23:50. В тушении участвовали 75 человек и более 30 единиц техники.

По последним данным властей, огнём повреждена кровля на площади 1325 кв. метров, частично уничтожена обрешётка крыши и деревянные несущие конструкции чердачного помещения. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители отмечали, что во время тушения были эвакуированы свыше 200 жителей. На месте происшествия побывал прокурор Новочебоксарска Виктор Иванов. По данному факту начата проверка для установления причин возгорания, также будет дана оценка действиям управляющей компании по соблюдению противопожарных требований.