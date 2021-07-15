Москва, 15 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Нарушения антидопинговых правил, которые имели место в 2014 году, стали причиной отстранения российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко. Об этом 15 июля сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

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«Нарушения относятся к 2014 году, они связаны с несоответствием записи системы LIMS. Это не какое-то свежее нарушение, это давняя история, и обвинения в нарушении связаны с несоответствием данных», — цитирует Сальникова ТАСС.

Он добавил, что сейчас сформирована команда из российских и иностранных спортивных юристов, которые будут заниматься этим делом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кудашев и Андрусенко отстранены из-за нарушения антидопинговых правил. Они готовились к Олимпийским играм в Токио.