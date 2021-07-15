Уфа, 15 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Бывшего архитектора администрации Уфимского района заподозрили в использовании поддельного диплома в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Документы

Сообщается, что в мае 2019 года 33-летнего подозреваемого назначили на должность начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности — главного архитектора администрации Уфимского района. При трудоустройстве он предъявил диплом о высшем профессиональном образовании.

«Вместе с тем, на запрос прокуратуры высшее учебное заведение не подтвердило факт его обучения. В силу служебных обязанностей архитектор имел доступ к государственной тайне, выдавал разрешения на строительство объектов капитального строительства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники прокуратуры выявили данный факт при проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в районной администрации. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам использование заведомо поддельного диплома.

Подозреваемый был уволен со службы по собственному желанию. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух женщин заподозрили в выдаче «липовых» справок о вакцинации.