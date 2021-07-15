Ташкент, 15 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. По итогам января—мая 2021 года объем автокредитования в Узбекистане составил 2,67 трлн сумов ($251 млн), что на 40,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 15 июля сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на центр экономических исследований и реформ.

balsas.it Авторынок

Среди регионов республики высокие темпы роста автокредитования наблюдаются в Ташкенте, где объем кредитования вырос на 104%, в Хорезмской области — на 66%, Бухарской области — на 49,8%, Андижанской области — 42,7%, Каракалпакстане — на 56,3%.

В июне 2021 года в Узбекистане на регистрацию поставили 18,9 тыс. новых автомобилей, в том числе 1171 иномарок. В целом спрос на авторынке в июне вырос на 12,9% по сравнению с июнем 2020 года.

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