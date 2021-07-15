Оттава, , 11:51 — REGNUM Независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Канады Марио Дион сделал первый шаг в отношении инициации расследования против канадского премьер-министра Джастина Трюдо после того, как депутат от Консервативной партии Канады Майкл Барретт подал жалобу, утверждая, что Трюдо мог ненадлежащим образом способствовать финансовым интересам своего давнего друга. Об этом 15 июля сообщил телерадиовещатель CBC.

В письме Майклу Барретту комиссар Дион заявил, что попросил Трюдо ответить на утверждение Барретта о том, что контракты между большинством депутатов от Либеральной партии Канада и Data Sciences, компанией, принадлежащей другу Трюдо Тому Питфилду, противоречат этическому кодексу канадского парламента.

Дион также подчеркнул, что на ответ у Трюдо есть 30 дней. Затем комиссар решит, начинать ли официальное расследование в отношение премьер-министра.

Как отмечают журналисты, если решение Диона провести расследование будет положительным, то это будет уже четвертое этическое расследование в отношении Трюдо с 2017 года.

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