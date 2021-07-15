Махачкала, 15 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Дагестане приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 196 935 человек. Они привиты первым компонентом вакцины. Доля вакцинированных в общем числе подлежащего прививке контингента составила к 15 июля 14,6%, сообщили на официальном портале органов власти «Мой Дагестан».

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Районами-лидерами по темпам вакцинации стали Докузпаринский район (36,19% привитых), Курахский район (29,81%) и Ногайский район (29,13%). В числе отстающих Цумадинский район (9,31%), Акушинский район (9,45%) и Левашинский район (9,84%).

В столице Дагестана Махачкале привиты всего 43 740 человек из 326 893 человек, подлежащих вакцинации. Доля привитых составила всего 13,38%.

В ходе заседания оперативного штаба 14 июля заместитель председателя правительства РД Мурад Казиев сообщил, что всего в регион поступило 213 тыс. доз вакцины, до конца текущей недели будет поставлено еще около 13 тыс. доз.