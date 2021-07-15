Новато, США, 15 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Релиз спортивного симулятора NBA 2K22 состоится 10 сентября 2021 года. Об этом сообщило издание VGC.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

На обложке игры будет изображена профессиональная спортсменка Кэндис Паркер. Это первый случай в истории игр NBA, когда «лицом» проекта становится не спортсмен-мужчина.

Добавим, что игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Разработчики обещают «лучшую в истории серии графику и искусственный интеллект игроков».