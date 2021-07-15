Москва, , 11:51 — REGNUM Положения украинской конституции о свободном использовании и защите русского языка почему-то забылись на Украине на фоне торжеств, посвящённых двадцатипятилетию основного закона. Об этом официальный представитель МИД РоссииМария Захарова написала 15 июля в своём телеграм-канале.

Учебник русского языка Опьга Перегуд © ИА Красная Весна

«Как-то на фоне торжественных мероприятий забывается и текст ст.10 Конституции Украины: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», — отметила Захарова.

Она добавила, что в Киеве позабыли и о международных обязанностях. Например о том, что нужно следовать Минским соглашениям, которые подтверждены решение Совета Безопасности ООН, а значит обязательны для исполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также выразила сочувствие из-за многих страданий, «пережитых» украинской конституцией.

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