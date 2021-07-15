Ярославль, 15 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Ярославле от коронавирусной инфекции вакцинировали 80 сотрудников городской мэрии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе мэрии.

City-yaroslavl.ru Вакцинация в мэрии Ярославля

Временный пункт вакцинации был организован прямо на рабочем месте, в здании мэрии на улице Нахимсона. Сотрудники получили дозу вакцины «Спутник V».

«У нас созданы все необходимые условия, чтобы можно было сделать прививку прямо по месту работы. Сегодня прививаются как первым, так и вторым компонентом вакцины. Мы должны помнить, что, вакцинируя себя, мы защищаем наших родных, близких, коллег, друзей, знакомых», — заявила заместитель мэра Ярославля Елена Новик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM решением главного санитарного врача Ярославской области с 13 июля в регионе проводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в их числе муниципальные служащие и работники ведомственных организаций. В мэрии Ярославля отчитались, что на данный момент вакцину получили 300 муниципальных работников, трудящихся в отрасли физкультуры и спорта, 73 сотрудника МКУ «Центр гражданской защиты» и МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству».